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Teknoloji Oppo'dan yeni katlanabilir telefonları kendi kendilerini şaşırttı
Teknoloji

Oppo'dan yeni katlanabilir telefonları kendi kendilerini şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 11:18:00 -
Oppo'dan yeni katlanabilir telefonları kendi kendilerini şaşırttı

Oppo, Find N3 Flip ve Find N3 katlanabilir telefonlarını daha önce açıkladığından bile çok daha dayanıklı olduğunu iddia ederek herkesi şaşırttı.

Katlanabilir telefon pazarının hızla sertleşen rekabet ortamında, Oppo'dan dikkat çeken bir haber geldi. Find N3 Flip ve Find N3 katlanabilir cihazlarının TUV Rheinland tarafından 1 milyon katlamaya kadar sertifikalandırıldığını söyleyen Oppo, bu sayede Samsung'un Z Flip ve Fold cihazlarını dayanıklılık konusunda geride bırakmış gibi görünüyor.

İlginç olan şu ki, Ağustos ayında Find N3 Flip'i piyasaya sürdükten sonra şirket, cihazın 600.000 katlama için derecelendirildiğini söylemişti. Ancak Find N3 Ekim ayında tanıtıldıktan sonra, şirket her iki cihazın da 1.000.000 katlamaya kadar dayanıklı olduğunu söyleyerek şaşırttı.

Bu derecelendirmenin tam olarak neden değiştiği belli değil. Belki de metodoloji değişti, ama bu konuda hiçbir bilgi yok. Belki de Oppo 600.000 katlamadan bahsederken bir tahminde bulundu ve telefonlar TUV Rheinland'da beklenenden daha iyi performans gösterdi.

Öte yandan Samsung, katlanabilir telefonlarının dayanıklılığını derecelendirmek için farklı bir sertifika kuruluşu kullanıyor. Bureau Veritas ile işbirliği yapan şirket, Galaxy Z Flip 5'i resmi olarak 200.000 katlamaya uygun olarak derecelendirdi.

Galaxy Z Flip 5, telefonu Motorola Razr 40 Ultra ile karşı karşıya getiren zorlu bir bağımsız testte bu rakamı aştı. Z Flip 5, 400.000 katlama ve tamamen un, yumurta, şeker ve mısır unu ile kaplandıktan sonra tamamen bozuldu.
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Şu ana kadar diğer katlanabilir telefonlar, Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerinin dayanıklılığını asla geçemedi. Ancak Oppo katlanabilir telefonlar çok daha yüksek bir dayanıklılığa sahip olabilir. Diğer taraftan, Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'in IPX8 su geçirmezlik derecesine sahip olduğunu, Oppo'nun katlanabilir cihazlarının ise yalnızca IPX4 derecesine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

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