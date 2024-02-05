Oppo’dan rakiplerini kıskandıran başarı

Akıllı telefon piyasasında pazar payını başarılı bir şekilde yükselten Oppo, ön siparişte büyük bir rekora imza attı.

Büyük bir pastaya sahip olan akıllı telefon dünyasının yükselen isimlerinden Oppo, son dönemde dikkat çekici modellerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 2024 yılının ilk haftasında tanıtılan Oppo Find X7 serisi serisi de bunlardan birisi oldu.

Ön sipariş sayısı 1 milyonu geçti

Bu yıla hızlı bir giriş yapan Oppo’da yüzler gülüyor. OPPO Yurtdışı Pazarlama, Satış ve Hizmetler Başkanı Billy Zhang, yurt dışında seriye büyük bir ilgi olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamaya göre Find X7 ve X7 Ultra modellerinden oluşan seri, ön şipariş sayısında 1 milyonu geçmiş durumda.

Find X7 serisi, kutudan Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çıkıyor. Serideki standart model, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisini kullanırken Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alıyor. Black Starry Sky, Silver Moon, Purple Smoke, Sky renk seçenekleriyle sunulacak Oppo Find X7 serisi fiyatlandırması ise X7 için 570 dolar ve X7 Ultra için 870 dolardan başlıyor.

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