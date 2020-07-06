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Ekonomi

OPPO'dan ekran koruma garantisi

Kampanya kapsamında satın alınan Reno2 Z model cep telefonlarında, 1 defaya mahsus olmak üzere ücretsiz bir şekilde ekran değişimi uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:36:28 -
OPPO'dan ekran koruma garantisi

İSTANBUL (AA) - OPPO, 4 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında satın alınacak Reno2 Z model cep telefonunun yanında ücretsiz olarak ekran koruma garantisi vereceği yeni bir kampanya başlattı.

Şirket açıklamasına göre, OPPO, Reno2 Z model cep telefonu satın alanlara, ekran kırılmalarına karşı 6 ay boyunca sadece 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz ekran koruma garantisi kampanyası sunuyor.

Kampanya kapsamında OPPO Reno2 Z cep telefonlarının yanında ücretsiz olarak verilen Ekran Koruma Garantisi, 4 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınan ürünlerin fatura tarihinden itibaren 6 ay boyunca geçerli olacak.

OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 6 ay içinde kırılması durumunda, ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekranı yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecek.

Satın alınan ürünün ekran koruma garantisi kapsamında olup olmadığı 0850 433 67 76 numaralı çağrı merkezinden ya da support[email protected] adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.

Stoklarla sınırlı kampanya hakkında detaylı bilgi https://www.oppo.com/tr/events/reno2z-ekran-koruma-garantisi/ adresinden de alınabiliyor.

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