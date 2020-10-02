  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji OPPO yeni modeli A93'ü tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji

OPPO yeni modeli A93'ü tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO, A93 model yeni telefonunu dikkat çeken özellikleriyle birlikte tanıttı. OPPO A93'ün fiyatı ise dikkat çekti. İşte OPPO A93'ün özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-10-02 05:06:00 -
OPPO yeni modeli A93'ü tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO, yeni model telefonu A93'ü tanıttı. AMOLED ekran ile kullanıcının karşısına çıkan OPPO A93, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti. İşte OPPO A93'ün özellikleri ve fiyatı...

OPPO A93, 6.43 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Ekranda dahili olarak parmak izi okuyucusu bulunuyor. A93, gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. 18W hızlı şarj desteğiyle 4000 mAh değerinde bir pile sahip olan OPPO A93, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Dikkat çeken bir diğer özelliği ise kamera. OPPO'nun tanıtılan yeni telefonu A93'ün ön tarafında 16 MP + 2 MP(derinlik sensörü) olmak üzere 2 kamera, arka tarafında ise 48 MP ana, 8 MP geniş açılı ve 2 MP(derinlik sensörü) olmak üzere 3 kamera bulunuyor.

OPPO A93'ün fiyatı

OPPO A93, 324 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ancak Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilnimiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğu..
MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt duyurdu: O partiden teklif aldım
Siyaset

MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt duyurdu: O partiden teklif aldım

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'den davet aldığını açıkladı.
Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle
Gündem

Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın 5 gününde Azeri cephesinden yeni bir hamle geldi. Ölüm dalışı gerçekleştiren kamikaze dronelar ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay