OPPO yeni modeli A93'ü tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO, yeni model telefonu A93'ü tanıttı. AMOLED ekran ile kullanıcının karşısına çıkan OPPO A93, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti. İşte OPPO A93'ün özellikleri ve fiyatı...

OPPO A93, 6.43 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. Ekranda dahili olarak parmak izi okuyucusu bulunuyor. A93, gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. 18W hızlı şarj desteğiyle 4000 mAh değerinde bir pile sahip olan OPPO A93, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Dikkat çeken bir diğer özelliği ise kamera. OPPO'nun tanıtılan yeni telefonu A93'ün ön tarafında 16 MP + 2 MP(derinlik sensörü) olmak üzere 2 kamera, arka tarafında ise 48 MP ana, 8 MP geniş açılı ve 2 MP(derinlik sensörü) olmak üzere 3 kamera bulunuyor.



OPPO A93'ün fiyatı

OPPO A93, 324 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ancak Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilnimiyor.