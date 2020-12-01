Oppo, Find X Serisi'ni "Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform" ile sunacak

İSTANBUL (AA) - Oppo Find X Serisi'ndeki cihazlar Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform ile çalışan ilk akıllı telefonlar arasında yer alacak.

Oppo açıklamasına göre, Qualcomm Technologies ve Oppo, yeni Find X Serisi'nin tanıtımını 2021 yılının ilk çeyreğinde yapmayı planlıyor.

5nm işlem teknolojisi ve Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF sistemi ile donatılan Snapdragon 888 5G Mobil Platform, Oppo'nun Find X 5G cihazlarında 5G, görüntüleme, yapay zeka ve oyun deneyimlerini pekiştiriyor. Yeni seri ayrıca, Oppo Inno Day 2020'de tanıtılan, Oppo'ya ait Android'in ilk 10-bit Mutlak Renk Yönetim Sistemi sayesinde ekran ve kamerada öne çıkacak.

Yıllar içinde Snapdragon 5G mobil platformlarla çalışan birçok ürünün tanıtımını yapan Oppo, 5G'de geliştirici rol oynamayı hedefliyor. Geçen yılın mayıs ayında Oppo Reno 5G, Snapdragon 855 ile çalışan ilk 5G akıllı telefon olarak piyasaya çıkmıştı. Aynı yılın haziran ayında, Qualcomm Technologies ve Ericsson ile iş birliği yapan Oppo Reno 5G ile "Avrupa'da En İyi 5G Şebeke Gelişimi" ödülünü kazandı. Bu yıl ise Oppo, hepsi Snapdragon mobil platform ile çalışan 5G teknolojisine sahip Find X2 Serisi ve Reno3/Reno4 serilerinin lansmanını yaptı. Oppo ve Qualcomm Technologies iş birliği şimdi akıllı saatleri de kapsayacak şekilde genişledi. Bu kapsamda, Snapdragon kullanan geniş bir akıllı cihaz ürün yelpazesi kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

- "Kapsamlı bir deneyim yaşatacak"

5G'nin global pazarlarda ticarileşmesi sürecini hızlandırmak için Oppo ve Qualcomm Technologies birçok kez birlikte çalışarak dünyanın önde gelen telekom operatörleriyle 5G testleri yaptı. Oppo, Ericsson, Qualcomm Technologies, Swisscom ve Telstra ile birlikte sektörün ilk DSS (Dynamic Spectrum Sharing-Dinamik Spektrum Paylaşımı) aramasını 2019'un aralık ayında gerçekleştirdi. Temmuz ayında ise Oppo, Qualcomm Technologies, Ericsson ve Vodafone iş birliğiyle Birleşik Krallık'ta ilk bağımsız 5G şebekesinin kurulmasına katkıda bulundu.

Bugün itibarıyla Oppo dünyada 70'den fazla büyük şebeke operatörü ile iş birliği yapıyor ve bunların arasında 40'tan fazla operatör 5G hizmetleri sunmak için Oppo ile çalışıyor. Bu ortak girişimler Avrupa, Japonya ve Latin Amerika gibi bölgesel pazarların da büyümesini sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Başkan Yardımcısı ve Global Satışlar Başkanı Alen Wu, Oppo ve Qualcomm Technologies'in uzun zamandır yakın bir ilişki içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Mobil deneyim arayışında benzer vizyonlara sahibiz. Geride bıraktığımız birkaç yıl 5G'yi gerçeğe dönüştürme dönemiydi. Artık 5G'nin devasa potansiyelini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Qualcomm Technologies'in en son hizmete sunduğu Snapdragon 888 5G Mobil Platform 5G, görüntüleme ve yapay zeka deneyimlerini çok büyük ölçüde geliştiriyor. 2021'in ilk çeyreğinde gücünü Snapdragon 888'den alan akıllı telefonların amiral gemisini kullanıcılara sunan ilk şirketler arasında yer alacağımız için heyecanlıyız. Gelecek Find X Serisi'nin tüm dünyada kullanıcılara kapsamlı ve olağanüstü bir deneyim yaşatacağından eminiz."