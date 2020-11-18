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Ekonomi Oppo A73 n11.com’da satışa sunuldu
Ekonomi

Oppo A73 n11.com’da satışa sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:34:59 -
Oppo A73 n11.com’da satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Oppo A73, trend belirleyen yeni tasarımıyla n11.com’da satışa sunuldu.

n11.com açıklamasına göre, Oppo A73’ü tercih eden kullanıcılar, pratikliği, dayanıklılığı ve etkileyici tasarımıyla “Eğlencenin Yenisi” ile tanışma fırsatı yakalıyor. Oppo A73, kullanıcıların yanında taşımaktan heyecan duyacağı, hafif ve modern bir akıllı telefon olarak tasarlandı.

Gövdeye entegre deri görünümlü arka kapak, hissettirdiği lüks duygusuyla kullanıcılara zarif bir şekilde öne çıkma fırsatı sunuyor. Cihaz, lazerle işlenmiş Oppo monogramına sahip gümüş seçeneği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Yenilikçi güç tasarrufunu patentli hızlı şarj teknolojisiyle birleştiren Oppo A73, 30W VOOC hızlı şarj ile yalnızca 56 dakikada tam şarj olurken 10 dakikada yüzde 27, 30 dakikada ise yüzde 72 doluluk elde edilebiliyor.

Son derece hızlı şarj olmasının yanı sıra, şarj güvenliği koruması sağlayan birden çok donanım ve yazılımla birlikte gelen Oppo A73, düşük pil kaygınızı sona erdirmek için Süper Güç Tasarrufu Modu ve Yapay Zeka Gece Şarjı gibi ek pil tasarrufu sağlayan teknolojileri de beraberinde getiriyor.

ColorOS arayüzü, kullanıcının uyku alışkanlıklarını öğrenerek geceleri ultra güç tasarrufu optimizasyonu gerçekleştirmek için bir model oluşturabiliyor ve 8 saate kadar bekleme süresinde yalnızca yüzde 2 güç tüketiyor.

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