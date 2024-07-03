OPPO A3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Android telefon piyasasındaki konumunu yükseltmeyi ve cihaz çeşitliliğini artırmayı hedefleyen OPPO, uzun zamandır tanıtılmayı beklenen OPPO A3 modelini sonunda duyurdu. A2 modelinin üstü olarak tanıtılan yeni telefon, giriş-orta segment özellikleri ile dikkat çekecek gibi duruyor. İşte OPPO A3 özellikleri ve fiyatı…

OPPO A3, Snapdragon 695 işlemciden gücünü alıyor

Özelliklerine baktığımızda yeni cihazın 2.2GHz 2x ve 1.7GHz 6x olmak üzere sekiz çekirdekli Snapdragon 695 işlemci ile geldiğini görebiliyoruz. Bu işlemciye ise 8GB ve 12GB olmak üzere LPDDR4X bellek ve 256GB veya 512GB olmak üzere UFS 2.2 depolama seçenekleri eşlik ediyor. Ayrıca OPPO A3, 1TB’a kadar microSD desteği ile geliyor.

Ekran tarafında ise 6.67 inçlik 2412×1080 piksel çözünürlüğe, 240Hz örnekleme hızına, 1200 nite kadar parlaklığa ve 120Hz yenileme hızına sahip FullHD+ AMOLED bir panel yer alıyor. Android 14 tabanlı ColorOS 14 işletim sistemi üzerinde çalışan A3, 45W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip 5,000mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Giriş-orta seviye cihaz olarak Çin pazarında satışa çıkan OPPO A3, 50 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 2 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü, ve 8 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip selfie kamerası ile geliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

OPPO A3, siyah, mor, ve yeşil renk seçenekleri ile gelirken, 8GB+ 256GB modeli için 219 dolar fiyat etiketin sahip. 12GB + 256GB versiyonu, 147 dolardan satışa çıkarken, 12GB + 512GB modeli 288 dolardan Çin pazarında tanıtıldı.

İşte OPPO A3 özellikleri:

(Kaynak:shiftdelete.net)