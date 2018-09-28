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Operasyonlarda yeni dönem! KARGU envantere girdi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen KARGU Döner kanatlı Vurucu İHA Sistemleri'nin kabul testleri başarıyla tamamlanarak ilk partisi TSK envanterine girdi.

28 Eylül 2018 Cuma 09:18
Operasyonlarda yeni dönem! KARGU envantere girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığına sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri veren Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM), son çalışmalarıyla Türkiye'yi insansız hava aracı teknolojisinde farklı bir noktaya taşıdı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen Döner Kanat Vurucu İnsansız Hava Aracı Kargu’nun teslimatı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, KARGU'nun kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını ve ilk partinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yerli ve Milli imkanlarla geliştirilen KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemleri’nin kabul testleri başarıyla tamamlanmış olup ilk parti Silahlı Kuvvetlerimize teslim için hazır." ifadeleri kullanıldı.

BİN METRE AZAMİ İRTİFA

Lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere de sahip olan Kargu'nun, asimetrik harp ve sınır güvenliği alanlarında ön plana çıkması bekleniyor.

Bin metre azami irtifaya 72 kilometre/saat hıza çıkabilen Kargu, 6,3 kilogram ağırlığa sahip.

KARGU NE DEMEK?

Bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabilecek, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebilecek Kargu, “dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına geliyor.

Özellikleri:

Kargu asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan, keşif, gözetleme ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirebilen döner kanatlı milli İHA çözümüdür.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:18
  1. kargu
  2. Döner Kanat Vurucu İnsansız Hava Aracı Kargu

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