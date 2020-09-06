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Aktüel Operasyonlar devam ediyor! Van’da 2 terörist daha etkisizleştirildi
Aktüel

Operasyonlar devam ediyor! Van’da 2 terörist daha etkisizleştirildi

İçişleri Bakanlığı, Van kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:37:00 -
Operasyonlar devam ediyor! Van’da 2 terörist daha etkisizleştirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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