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Operasyondan dakikalar sonra Akit'e siber saldırı!

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa süre sonra Yeniakit.com.tr 'ye siber saldırı gerçekleştirildi. Yerli ve milli yayınlarıyla terör örgütlerini rahatsız eden Akit'e yapılan saldırıyı PKK'nın Avrupa hücrelerinin yaptığı öğrenildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 18:43
Operasyondan dakikalar sonra Akit'e siber saldırı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na başlamasından dakikalar sonra yerli ve milli yayınlarıyla şer güçlerin kuklası terör örgütlerinin her daim hedefi olan Akit Medya Grubu'nun dijital haber platformu Yeniakit.com.tr'ye siber saldırı düzenlendi.

Kısa süreli aksaklık yaşandı

Yeniakit.com.tr'ye siber saldırı düzenlemesinin ardından sitede kısa süreli bir aksaklık yaşandı. Akit'in yazılım birimi, durumu hemen toparlayarak sitemizin hizmete devam etmesini sağladı.

Arkasında PKK var

Siber saldırının arkasında terör örgütü PKK'nın Avrupa hücrelerinin olduğu öğrenildi. 

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 18:43
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  • Hatice kalenderHatice kalender9 dk önce
    Akit sen çok yaşa hak ile hakikat ile

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