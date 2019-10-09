Operasyondan dakikalar sonra Akit'e siber saldırı! Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa süre sonra Yeniakit.com.tr 'ye siber saldırı gerçekleştirildi. Yerli ve milli yayınlarıyla terör örgütlerini rahatsız eden Akit'e yapılan saldırıyı PKK'nın Avrupa hücrelerinin yaptığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na başlamasından dakikalar sonra yerli ve milli yayınlarıyla şer güçlerin kuklası terör örgütlerinin her daim hedefi olan Akit Medya Grubu'nun dijital haber platformu Yeniakit.com.tr'ye siber saldırı düzenlendi. Kısa süreli aksaklık yaşandı Yeniakit.com.tr'ye siber saldırı düzenlemesinin ardından sitede kısa süreli bir aksaklık yaşandı. Akit'in yazılım birimi, durumu hemen toparlayarak sitemizin hizmete devam etmesini sağladı. Arkasında PKK var Siber saldırının arkasında terör örgütü PKK'nın Avrupa hücrelerinin olduğu öğrenildi.

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