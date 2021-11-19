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Dünya Operasyona girecek! ABD Başkanı Biden yetkilerini devrediyor
Dünya

Operasyona girecek! ABD Başkanı Biden yetkilerini devrediyor

Bugün rutin kolonoskopi operasyonuna girecek olan ABD Başkanı Joe Biden, yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 17:51:00 -
Operasyona girecek! ABD Başkanı Biden yetkilerini devrediyor

ABD Başkanı Joe Biden, yıllık muayeneden geçecek.

78 yaşındaki Biden üzerindeki prosedürler, Walter Reed Tıp Merkezi'nde yapılacak.

Kolonoskopi yaptıracak

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın operasyon geçireceği sırada yetkilerinin kimde olacağına dair konuştu.

Amerikan Başkanı, rutin kolonoskopi öncesinde yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

Yetkilerini yardımcısına devredecek

Psaki, "Başkan George W. Bush'un 2002 ve 2007'de aynı prosedürü uyguladığı durumda olduğu gibi ve Anayasa'da belirtilen süreci takiben, Başkan Biden anestezi altında olduğu kısa bir süre için yetkiyi Başkan Yardımcısı'na devredecek." dedi.

Başkan Yardımcısı Harris'in bu süre zarfında Batı Kanadı'ndaki ofisinden çalışacağı notu paylaşıldı.

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