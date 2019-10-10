Operasyona giden askerlerin paylaşım rekoru kıran videosu! "Gerekli açıklamayı düğünden sonra yaparlar" Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye giren Mehmetçik'in "Düğüne gidiyoruz" sözleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. Tel Abyad'a 4 koldan giriş yapıldı Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu. "Düğüne gidiyoruz" Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na giden askerler dikkat çeken bir açıklamada bulundu. A Haber'e konuşan askerler, "Düğüne gidiyoruz. Allah'ın izniyle hepsini yok edeceğiz. Halkımızın duası olsun yeter." ifadelerini kullandı.

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