Operasyon öncesi Esed'den Türkiye'ye karşı hamle!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, Türkiye'nin olası harekatına karşı Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG ile Şam arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığını teyit etti.

Şam'da Reuters muhabiri dahil bir grup basın mensubuna konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Kürtler Suriye ulusunun ayrılmaz parçasıdır" diyerek şöyle devam etti:

"Türkiye'ninj olası harekatına karşı"

"Bir dizi zorlu meseleyi diyalog yoluyla çözebileceğimizden eminiz. Bu, diyalog Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkının birliği ilkesini temel aldığı müddetçe garanti altındadır."

Suriye hükümeti ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG arasındaki diyaloğun devam ettiğini ve Türkiye'nin olası harekatına karşı son dönemde yoğunlaştığını teyit eden Susan, yoğunlaştırılmış diyaloğun, ‘özellikle de Türk rejiminin politikalarına yol açan yayılmacı arzular’ gibi zorluklar karşısında ‘önemli olduğu’ yorumunu yaptı.

"Çıkmaza saplanmayacağına eminim"

Daha önce Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad da Türkiye'nin olası harekatına karşı Kürtlerle görüştüklerini belirtip "Bu kez daha önceki görüşmeler gibi çıkmaza saplanmayacağına dair iyimserim" mesajını göndermişti.

Reuters'e konuşan Moskova'ya giden Kürt heyetinden bir yetkili, kendi içlerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'le anlaşmaya varmak için karar aldıklarını, bunun için yol haritasını Moskova'ya sunduklarını ve Rusya'nın arabuluculuğunu talep ettiklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanları ise Menbiç ve Fırat'ın doğusuna olası harekat için ABD güçlerinin çekilmesinin bekleneceği mesajını vermişti.