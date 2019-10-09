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Operasyon hatları ortaya çıktı! İşte ABD’nin terör örgütü PKK/YPG'yi silahla beslediği o güzergah

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyon için düğmeye basmıştı. Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması gündemdeyken operasyon hatlarının da belirlendiği görüldü.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:11
Operasyon hatları ortaya çıktı! İşte ABD’nin terör örgütü PKK/YPG'yi silahla beslediği o güzergah

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBarış Pınarları’ ifadesiyle, Fırat’ın doğusunda terör koridorunun oluşmasını engellemek amacıyla operasyon sinyali vermişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK’ya karşı harekete geçti. Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması planlanırken, operasyon hatları da Telabyad ile Rasulayn arasında 105 km’lik mesafede olması haritada belli oldu.

A Haber’de haber müdürü Kerim Ulak’ın derlemesine göre, TSK Telabyad ile Rasulayn arasında 30 km’lik alanda operasyon için harekete geçiyor. ABD’nin terör örgütlerine silah desteğine ilişkin açıklamalarda bulunan Kerim Ulak, silahların sevkiyatına ilişkin otoyolun operasyon hattının içinde olmasına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatı konusunda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)”

Hem havadan hem karadan sürdürülecek operasyonda kararlılığını gösteren ve Trump’ın tehdidine boyun eğmeyen Türkiye Batı’yı adeta çıldırttı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin Fırat’ın Doğusu’na operasyon düzenleme kararındaki dik duruşuna karşı boyun eğmesi ABD ve Avrupa medyasında sert bir dille eleştirildi.

Trump’ı ihanetle suçladılar

ABD merkez medyasında, Trump karşıtlığı ile öne çıkan, The Washington Post ve New York Times, Suriye’ye olası operasyon sürecine dair gelişmelere yönelik karalama kampanyasına ilk sayfalarında yer verdi. New York Times’ta konuya ilişkin yer alan haberde, Cumhuriyetçi Parti’den Trump’a karşı yükselen seslerin “daha önce hiç olmadığı kadar sert bir üslup içerdiği” dile getirildi. Trump’ın tepkiler üzerine “Türkiye’nin ekonomisini bitiririm” çıkışı yapması ise “karmaşık sinyaller” olarak yorumlandı. Washington Post da Trump’ın çelişkili gibi görünen tutumuna değinmeyi tercih etti. Trump’ın sınırdan askerlerini çekme kararının Kürtler tarafından “ihanet” olarak yorumlanışı ve operasyonun detaylarına ilişkin belirsizlikler olması öne çıkan haberlerde yer aldı. Amerikan CNN kanalı ise “Kürtlere ihanet Rusya ve Esed’e hediye” başlığıyla bir analiz yayınlayarak, operasyon karşıtı koroya katıldı.

İngiliz medyası da operasyonla ilgili olumsuz senaryolar üreterek, kara propaganda da rolünü üstlendi. Financial Times, “Operasyon Türkiye’nin Suriye bataklığına daha çok gömülmesine neden olur” yorumunda bulundu. Guardian yazarı Martin Chulov, “Trump’ın ihaneti Kürtleri kızdırdı ama ABD çıkarlarını da riske attı” başlıklı yazısında, “Az sayıda seçeneği olan Kürt liderlerin de Şam yönetimi ile ittifak kurması muhtemel.” değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:11
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kerim Ulak
  3. A Haber
  4. Barış Pınarları
  5. Barış Pınarları Harekatı
  6. YPG/ PKK
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. Telabyad
  9. Rasulayn
  10. Suriye
  11. Twitter
  12. The Washington Post
  13. New York Times
  14. Rusya
  15. Esed

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