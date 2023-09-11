Operasyon başlatıldı: 9 aylık hamile kadının yaptıkları 'Pes' dedirtti! Metamfetamin ve bonzai şoku

Operasyonda gözaltına alınan 9 aylık hamile kadının üzerinden çıkanlar, hayrete düşürdü. Adliyeye götürülen karnı burnunda şüphelinin yürümekte zorlandığı görüldü. İşte detaylar

Okulların açılışı öncesi Bursa genelinde büyük çaplı operasyonlara imza atan Bursa İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesi 200'e yakın şüpheli cezaevinin yolunu tutmuştu.

Kadın şüphelilerin bir kısmı adli yargılama sürecinde hamile ve küçük çocuklarını bahane ederek yargıyı yanıltmaya çalışmıştı.

9 AYLIK HAMİLE TORBACI YAKALANDI

Daha önce gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenilen Mihriban E. adlı kadını uzun süredir takibe alan Bursa Narkotik Şube ekipleri, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen uyuşturucu satıcısını sabaha karşı operasyonla gözaltına aldı.

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Şüpheli kadının evinde ve üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Karnı burnunda torbacı kadın elinde suyla bir kadın polis tarafından koluna girilerek getirildi. Hamile olduğu için yürümekte zorlanan uyuşturucu satıcısı adliye girişinde kendine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.