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Operasyon başladı Doğu Perinçek'in derdi hala aynı!

Geçtiğimiz günlerde bir açıklamaya yaparak Suriye'de milyonlarca insanın katili Esed ile işbirliği yapılması gerektiğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta yine aynı isteği dile getirdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:10
Operasyon başladı Doğu Perinçek'in derdi hala aynı!

Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı Aydınlık gazetesinde kaleme alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup yazdı.

Esed rejimi ile işbirliği isteği

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in 16 Eylül 2019 günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yolladığı mektupta PKK, YPG, PYD, SDG’nin ABD ve İsrail güdümündeki terör örgütleri olduğunu ve temizleme iradesini bildirdiğine dikkat çeken Perinçek, tekrar katil Esed yönetimi ile işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Güvenli bölge belirsizliği

"Güvenli Bölge’de güvenlik ve barış yok, fakat ıssızlık var, belirsizlikler var, kargaşalık ve çözümsüzlük var." diyen Perinçek, barış koridorunun İsrail ve ABD'nin emellerine hizmet ettiğini savundu.

Suriye ile işbirliği kesin zafere götürür

"Türkiye ile Rusya ve İran arasında daha şimdiden güvensizlikler ve kuşkular yaratan Güvenli Bölge, nasıl sürdürülebilecek?" diye soran Perinçek, "Sayın cumhurbaşkanımızın yüksek dikkatine" diyerek şöyle devam etti:

"Türkiye’nin 24 Temmuz 2015’ten bu yana PKK’yı hendeklere gömme, FETÖ Darbesini bastırma, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtlarıyla kazandığı büyük başarılar, kesin zafer yolunu açmıştır. Bu yolda sonuca ulaşmak için, önümüzdeki harekâtın hedefi, “Güvenli Bölge” değil, PKK terör örgütünü bitirmek ve Kandil’e beyaz bayrak çektirmek olmalıdır. Bunun için devletimizin Suriye ile 1998 yılında Adana Mutabakatıyla açtığı yolda ilerlemek ve Batı Asya ülkeleriyle ortak başarı modelini izlemek, bizi kesin zafere götürecek biricik çözümdür."

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:10
  1. Aydın
  2. Adana
  3. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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