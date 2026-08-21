OpenAI halka arz için 2027’yi işaret etti

OpenAI’ın halka arz planlarına ilişkin en net açıklamalardan biri şirketin Finans Direktörü Sarah Friar’dan geldi. Çalışanlarla düzenlenen toplantıda konuşan Friar, şirketin 2027’de borsaya açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Halka arzı yeni bir finansman aşaması ve şirket açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiren Friar, büyümenin beklentilerin üzerinde sürmesi durumunda sürecin daha erken tamamlanabileceğini kaydetti.

SEC’E GİZLİ BAŞVURU YAPILDI

OpenAI, halka arz hazırlıkları kapsamında haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli izahname sundu. Ancak şirket, hisselerinin hangi tarihte borsada işlem görmeye başlayacağına ilişkin henüz resmi bir takvim açıklamadı.

Şirketin mart ayında 122 milyar dolarlık yatırım toplaması, halka arz sürecinde zaman baskısı yaşamadan hareket etmesine imkân sağladı.

OpenAI’ın halka arz öncesinde 852 milyar dolar seviyesindeki mevcut değerlemesini desteklemesi gerektiği belirtiliyor. Yatırımcıların süreç ilerledikçe şirketin gelirleri ve finansal yapısı hakkında daha ayrıntılı verilere ulaşması bekleniyor.

ANTHROPIC DE BORSAYA HAZIRLANIYOR

OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic de halka arz için SEC’e gizli başvuruda bulundu. Şirketin borsaya açılmadan önce potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

Anthropic’in OpenAI’dan önce halka arz edilme ihtimalini değerlendiren Friar, bunun şirket açısından bir endişe kaynağı olmadığını söyledi. Friar ayrıca rakip şirketin eylül ayında borsaya girebileceğini belirtti.

OPENAI’IN GELİRİ 6,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yatırımcı verilerine göre OpenAI, yılın ikinci çeyreğinde 6,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 18 yükselirken yıllıklandırılmış gelir 40 milyar doların üzerine çıktı.

Anthropic’in yıllıklandırılmış gelirinin ise 60 milyar doları aştığı bildirildi.