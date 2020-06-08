OPEC, üretim kesintisinin uzatılmasının ardından basın toplantısı düzenledi

VİYANA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler, petrol üretim kesintisi miktarının uzatılma kararı alınmasının ardından bugün basın toplantısı düzenledi.

OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin önde gelen petrol ve enerji bakanlarıyla basın mensuplarının katıldığı video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda, toplam 23 ülkenin yer aldığı OPEC+ adlı grubun günlük 9,7 milyon varillik ham petrol üretim kesintisi süresini 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatma konusu ele alındı.

OPEC'in en büyük üreticisi ve dünyanın en fazla ham petrol ihraç eden ülkesi olan Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından küresel petrol talebinin artmaya başladığını söyledi.

Bin Selman, OPEC+ ülkelerinin küresel piyasada istikrar arayışı içinde olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelinde petrol stokları düşmeye başladı ve talep artıyor. Bu da OPEC'in üretim kesintisinin işe yaradığını gösteriyor." dedi.

Mayıs ve haziran aylarında bazı OPEC üyesi ülkelerin kesinti miktarlarının üzerinde petrol üretimi yaptığına dikkati çeken bin Selman, bu ülkelerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerinde daha büyük kesintiler yapma sözünü verdiklerini aktardı ve şunları ifade etti:

"Üretim kesinti miktarlarına uymama gibi bir duruma artık yer bırakmak istemiyoruz. Bazı üye ülkelerin petrol üretimlerinde kesinti yapmaları konusunda umursamazlık içinde olmalarına ne diğer OPEC ülkelerinin ne de petrol piyasasının tahammülü var."

Bin Selman, üretim kesintisine uymayan ülkelerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerini daha çok düşüreceğine işaret ederek, OPEC'in toplam petrol üretiminin söz konusu aylarda şu ana kıyasla daha düşük olacağını belirtti.

- "Libya için henüz erken"

Libya'nın petrol üretimine yeniden başlaması konusunu da değerlendiren bin Selman, "Libya henüz üretim kesintisi anlaşmasının bir parçası değil. Onların üretimi için bu kadar erken hüküm vermek verimsiz olur." ifadelerini kullandı.

Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab ise ocaktan bu yana kapalı olan Libya'nın en büyük petrol sahası Eş-Şerara'da petrol sahasında üretimin günlük 30 bin varille yeniden başlamasının sevindirici olduğunu ancak bunun OPEC+ anlaşması kapsamında değerlendirilmesi için erken olduğunu dile getirdi.

Arkab, OPEC+ ülkelerinin 18 Haziran'da düzenleyeceği Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında Libya'nın durumunun ele alınacağını duyurdu.

OPEC+ ülkeleri, cumartesi günü aldıkları kararda, JMMC toplantılarının Aralık 2020'ye kadar her ay düzenli olarak yapılacağını bildirirken, bu sayede OPEC ve OPEC dışı üye ülkelerin petrol üretim kesintisi miktarlarını daha yakından takip etmeyi amaçlıyor.





