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Ekonomi

OPEC+ grubunun 11. Bakanlar Toplantısı başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:10:58 -
OPEC+ grubunun 11. Bakanlar Toplantısı başladı

VİYANA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun video konferansla düzenlediği 11. Bakanlar Toplantısı başladı.

Toplam 23 ülkenin üye olduğu OPEC+ grubunun
petrol ve enerji bakanları, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab başkanlığında bir araya geldi.

OPEC'in 179. Toplantısı'nın ardından başlayan bu toplantıdan, 1 Mayıs-30 Haziran'da uygulanan petrol kesintisi anlaşmasının 30 Temmuz'a kadar uzatılması kararının çıkması bekleniyor.

OPEC'in 179. Toplantısı'nın tamamlanmasının ardından ise açıklama yapılmadı.

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