Op. Dr. Kamiloğlu: “Bayramda el kesiklerine karşı dikkatli olun”

MERSİN (İHA) – Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sinan Kamiloğlu, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları, el yaralanmaları ve kesiklere karşı uyardı. Bayramda karşılaşılan el kesiklerinin büyük sonuçları olabildiğini belirten Kamiloğlu, “Anında acil olarak müdahale edip bu dokuların ameliyathanelerde dikilmeleri ve sonrasında da ciddi rehabilite edilmeleri gerekiyor” dedi.

Op. Dr. Sinan Kamiloğlu yaptığı açıklamada, el yaralanmalarının önemine dikkat çekerek, Kurban Bayramı’nda sık sık meydana gelen el kesiklerine karşı uyarılarda bulundu. Günlük hayatın ayrılmaz parçası olan ellerin, kişinin her işinde, her hareketinde birlikte çalıştıklarını belirten Kamiloğlu, “Ama bu uzun ve zahmetli yolculuklarında pek tabii ki bazen yaralanıyorlar. Her hastalanan organımız gibi ellerimiz de yaralandıklarında ihtimam görmek isterler. Biz el cerrahları, bu yüzden eğitim alıyor ve gerektiğinde yaralanan bu nadide organlarımız için seferber oluyoruz” diye konuştu.

“El yaralanmalarının en önemlilerini iş ve ev kazaları oluşturuyor”

Ellerle ilgili çok çeşitli yaralanmalar olabileceğine işaret eden Op. Dr. Kamiloğlu, bunların en önemlilerini iş ve ev kazaları olarak sıraladı. İş kazalarının, Türkiye’nin çok uzun süredir kanayan yarası olduğunu vurgulayan Kamiloğlu, “Yeterli önlemlerin alınmaması, eğitimsiz kişilerin çok kapsamlı makinelerle çalışması, iş güvenliği konusundaki hala süregelen eksiklikler, sigorta sistemimizin açıkları, sigortasız işçi, küçük yaştaki kişilerin çalıştırılması, özellikle iş kazalarındaki nedenler arasında sayılabilir. Gözardı edilmemesi gereken ateş düştüğü yeri yakar. Kişi, işçi elini yaraladığında yeterli ve güvenilir bir tedaviyi ivedilikle görmeli. Bu konuda kapsamlı ve donanımlı sağlık merkezleri ve yetişmiş, işinin erbabı doktorlarımıza, el cerrahlarına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Her el yaralanması acil olarak değerlendirilmeli”

Her el yaralanmasının acil olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Kamiloğlu, “Her el yaralanması acil olarak değerlendirilmeli, eğer bir girişim gerektiriyorsa da bu, acil olarak gerçekleştirilmelidir. İyi ve kapsamlı bir muayene sonrası, gerektiğinde hızlıca radyolojik ve laboratuvar incelemeler tamamlanıp hasta acil olarak ameliyata alınmalı, hastaya maksimum fonksiyon kazandıracak tedavi uygulanmalıdır” şeklinde konuştu.

“Kurban Bayramı’nda el kesikleriyle sıkça karşılaşılıyor”

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye’de sıkça karşılaşılan problemlerin başında yine el kesiklerinin geldiğine dikkat çeken Op. Dr. Kamiloğlu, bayramda el yaralanmalarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Kamiloğlu, “Kurban kesimi ya da daha sonra etlerin ayıklanması ve parçalanması veya evde yemeklerin hazırlanması sırasında sıklıkla karşılaşıyoruz bu problemle. Bazen basit bir sıyrık ya da cilt kesisi bazen de uzuv kopmasına kadar uzanan büyük problemler olabilmekte. En sık karşılaştıklarımız elde tendon kesileri. Bazen tendonlarla birlikte sinir ve damar kesileri de olaya eşlik edebilmekte. Bu gibi olaylarda çözüm aslında hiç de sanıldığı kadar basit değil. Bir cilt dikişi ve sonrasında pansumanlarla iyileşmeyecek kadar büyük sonuçları var bu yaralanmaların” dedi.

“İşlemleri, konusunda uzmanlaşmış kişilerin yapması son derece önemli”

El kesiklerinin anında müdahale edilip ciddi rehabilite edilmesi gerektiğinin altını çizen Kamiloğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Anında acil olarak müdahale edip bu dokuların ameliyathanelerde dikilmeleri ve sonrasında da ciddi rehabilite edilmeleri gerekmekte. Bayram boyunca oluşabilecek vakalara müdahale etmek için hastanede hazır bulunacağız. İşlemleri, konusunda uzmanlaşmış kişilerin yapması son derece önemli. Normal hayatımızı idame ettirecek fonksiyona kavuşmak, bu yaralanmalardan sonra, aslında oldukça uzun ve zahmetli bir doktor-hasta çalışmasını gerektiriyor. Bu yaralanmaların, bazen insan hayatında şekiller de bırakabileceği unutulmaması gereken konular arasında.”