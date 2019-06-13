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Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir zayıflama yöntemi değildir”

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:17
Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir zayıflama yöntemi değildir”

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara,son yıllarda artan düzensiz beslenme ve stres nedeni ile gerek erkeklerde gerekse de kadınlarda kilo artışları görüldüğünü belirtti.


Hareketsiz yaşamın artması ile birlikte görülen aşırı kilo ve yağlanma zaman içerisinde artmakta ve bu durumda kişide ciddi sorunlara neden olabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Defne Erkara liposuction yani yağ aldırma operasyonu hakkında bilgi verdi.


Psikolojik olarak ve fiziki olarak aşırı yağlanmanın insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli etkenlerden biri olarak dikkat çektiğini ifade eden Op. Dr. Defne Erkara liposuction, “Bu gibi durumlardan kurtulmak için ise günümüzde çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmakta ve yağlardan kurtulmamız için bize yardımcı olmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan liposuction ile yağ aldırarak fazla yağlardan kurtulmak mümkün. Zayıflama için kullanılmayan liposuction operasyonu bir vücut şekillendirme yöntemidir” dedi.


Liposuction işleminin çoğunlukla genel anestezi ile yapıldığını belirten Op. Dr. Defne Erkara liposuction, “Öncelikle hasta için gerekli incelemeler yapılır ve akabinde hasta üzerinde çizimlerle liposuction uygulama alanları belirlenir. Bunun sonrasında ise yağ aldırma işlemine başlanarak kanüller yardımı ve vakum yolu ile yağ fazlaları çekilir. İşlem süresi hastanın yağ alınacak bölge sayısına göre değişir. En çok yağ biriken bölgeler; bel, karın, basen, kalça, bacak içi, diz içi, sırt, gıdı diye adlandırdığımız vücut bölgeleridir. En fazla 4-5 bölgeden yağ alınabilir. Daha fazlası hasta için risk oluşturabilir.


Günümüzde uygulanan liposuction ile yağ aldırma işlemi için kimileri kilo vermede etkili olduğunu söylese de liposuction kilo verme yöntemi değildir. Boy ve kilo arasında belli bir oranın altında olan kişilere uygulanır. Aksi takdirde kişinin sağlığı riske atılmış olur. Kilo fazlası olan kişiler çeşitli zayıflama yöntemleri kullanarak bu fazla kilolarından kurtulurlar. Sonrasında kalan yağlar için liposuction işlemi yapılarak vücut şekillendirilir” diye konuştu.


Op. Dr. Defne Erkara liposuction, Liposuction uygulaması sonrası hastanın durumu ve yapması gerekenler hususunda ise şunları söyledi:


“İşlem genel anestezi ile yapıldığı için 1 gece hastanede kalmakta yarar var. 1 hafta sonra kontrol olur. Daha kısa sürede iyi olmak için, hemen yürümeye başlamak çok önemli. Operasyon sonrası hareketli olarak bu sürecin hızlanmasında katkınız olabilir. Sürekli yatmak veya oturmak tavsiye edilmez. Uygulama sonrasında evde zaman zaman ağrılar olacaktır, ancak bu ağrılar ciddi anlamda rahatsız edecek seviyede olmadığından günlük ağrı kesiciler ile azalacaktır. Uygulama sonrasında oluşan şişliklerin 2-3 haftada büyük oranda iner. Ancak bölgenin tamamen iyi olması için 3-4 ay kadar sabır etmek gerekecektir. Her ameliyat ve operasyon sonrasında risk derecesi neyse bununda o kadar riski mevcuttur. Asla riski yoktur diyemeyiz. Ancak tecrübeki hekim seçimi, uygun boy ve kilo oranı, yaş ve kronik hastalara bu işlemin yapılmaması riski azaltır.”

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:17
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