Onyekuru transfer için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da oynadığı üç dönemde de gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru'nun geleceği belli oluyor. Geçtiğimiz sezonun başında Monaco'dan Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. Yunan kulübünün izin verdiği oyuncu, bugün 17.15'te İstanbul'da olacak.

Galatasaray'a 2019, 2020 ve 2021 senelerinde 3 kez kiralık olarak transfer olan Henry Onyekuru, sarı - kırmızılı kulüple gösterdiği performansla hem taraftarların beğenisini toplamış hem de birer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Son dönemde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Henry Onyekuru için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geride bıraktığımız sezonun başında Monaco'dan Olympiakos'a transfer olan Henry Onyekuru, Yunan kulübünden transfer görüşmeleri için izin aldı ve harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, kendisini isteyen kulüplerle görüşmek için bugün saat 17.15'te İstanbul'da olacak.

EN GÜÇLÜ ADAY ADANA DEMİRSPOR

Onyekuru'yu isteyen takımların başında Mario Balotelli'nin de formasını giydiği Adana Demirspor'un geldiği ve yıldız futbolcunun Mavi Şimşekler hariç 3 takıma daha önerildiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 27 resmi maça çıkan Onyekuru, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



