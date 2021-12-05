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Spor Onyekuru geri mi dönüyor?
Spor

Onyekuru geri mi dönüyor?

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:33:00 -
Onyekuru geri mi dönüyor?

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Futbol hayatını Yunanistan'ın Olympiakos takımında sürdüren Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yla ilgili Yunanistan basınından flaş bir iddia geldi.

Yunan basını, 24 yaşındaki Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti.

Haberde, Onyekuru'nun Olympiakos Başkanı Marinakis tarafından yüksek bonservis bedeliyle transfer edildiği ancak hayal kırıklığı yarattığı bilgisine yer verildi.

Onyekuru'nun, daha önce Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ve ocakta, Galatsaray'a olası transferinin sürpriz olmayacağı kaydedildi.

 

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