Onursuz sapıklar Ali İhsan Karahasanoğlu'nu ağababalarına şikayet etti!

Yeniakit.com.tr

Sapkınlığı destekleyerek onları meşrulaştırmayı amaçlayan, İsveç başta olmak üzere AB ülkelerinin fonladığı Kaos GL adlı internet sitesi, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nu ağababalarına şikayet etti.

Akit'i amaçlarına engel görüyorlar!

Karahasanoğlu, 'Millet İttifakı, gaylerde ittifak yaptı mı?' başlığını kullanarak, tabanının neredeyse tamamı eşcinselliğe karşı olan İP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin CHP ve HDP'nin sonsuz destek verdiği eşcinselliğe bakış açılarını sormuştu. Karahasanoğlu'nun bu yazısını hedef alan onursuz sapıklar, 'Akit köşelerinde muhalefet bahane homofobik nefret şahane' başlığını kullandı. Ali İhsan Karahasanoğlu'nu AB'li sahiplerine şikayet eden eşcinsel foncuları, Karahasanoğlu'nun yerinde tespitlerini alıntılıyarak, "Nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede iktidarın yaygın organı halini almış olan Akit’in köşe yazarı, aynı zamanda Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 'Millet İttifakı, gaylerde ittifak yaptı mı?' başlıklı yazısında, LGBTİ+’ların anayasal haklarını kullanmak istemelerinden dert yanıyor: 'Gaylerin artık klasikleşen gösterileri, her yıl haziran ayı sonunda, halkımızı sıkıyor.. İnsanlar utanıyorlar.. Küçük çocuklarınız soruyor, 'Bunlar ne, erkek mi, kadın mı?” diye.. Ne cevap vereceğinizi bilemiyorsunuz.. Yaratılışa aykırı bir kimliği, Türk toplumuna dayatmaya kalkıyorlar..' ifadelerini kullandı.

Gerçekleri hazmedemiyorlar...

Kaos GL, Karahasanoğlu'nun, eşcinsel sapıklığın toplumdaki karşılığını hatırlattığı satırlarını, "Akit yazarı Karahasanoğlu, bezdirici tekrarlarıyla sündürdükçe sündürdüğü köşe yazılarında muhalefet karalama bahaneli homofobik nefret nakarat sazını Onur Ayı Haziran’da da çalmaya devam etti." şeklinde yorumladı.

Ülkemize sızanlar için harekete geçilmeyecek mi?

Ali İhsan Karahasanoğlu yönetimindeki Yeni Akit'i amaçlarına engel görerek hedef gösteren Kaos GL, kimler tarafından fonlandığını açıkça belirtmekten de geri durmuyor. Sitenin tanıtıldığı bölümde "Kaos Gl, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu (SIDA) tarafından desteklenmektedir." ifadelerinin kullanılması, ülkemize yönelik oynanan oyunu gözler önüne serse de toplumun yapı taşı aileyi dinamitlemek için ülkemize sızan bu tehlikeli yapı karşısında harekete geçilmiyor.