Onur Kıvrak'tan Şenol Güneş'e fena gönderme

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada alınan sonuçlardan memnun kalmadı.

Fransız teknik direktör Valerien Ismael'e olan güveni sarsılan Ahmet Nur Çebi yönetimi, Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından kararını verdi.

Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ile yollar ayrılırken hoca adayları arasında öne çıkan Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş cephesinde bu gelişmeler olurken, Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu.

2019 yılında kariyerini bordo-mavililerde sonlandıran eski kaleci, Trabzonsporluluğu ile bilinen Şenol Güneş'e göndermede bulundu.

Sosyal medya platformlarından Instagram'da bir hikaye paylaşan Onur Kıvrak, 2009/10 ile 2012/13 sezonları arasında hocalığını yapan Şenol Güneş'e "Bir kalbe iki sevda sığmaz." dedi.