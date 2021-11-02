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Yerel Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp yan yattı
Yerel

Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp yan yattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önüne çıkan ambulansa çarpmamak için direksiyon kıran hafriyat kamyonu sürücüsü refüje çarptı. Kamyonun yan yattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:08:00 - 2021-11-02 16:16:41

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hafriyat kamyonu sürücüsü ambulansa çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarpan kamyon yan yattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambulansı son anda fark etti

Alınan bilgiye göre, kaza Antakya’dan İskenderun’a girişte Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. Sabit Yurtgezen, yönetimindeki 31 AAT 758 plakalı hafriyat kamyonuyla seyir halindeyken otoban bağlantı yolundan İskenderun’a giriş yapmakta olan ambulansı son anda fark etti ve çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarpan kamyon yan yattı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. İskenderun Antakya karayolu tek taraflı trafiğe kapanırken, itfaiyenin yolu temizleme çalışmalarının ardından trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

Kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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