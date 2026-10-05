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Yaşam Önündeki araçları geç fark etti! 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Yaşam

Önündeki araçları geç fark etti! 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Nevşehir’in Kaymaklı beldesinde bir tırın önünde yavaşlayan araçlara çarpması sonucu dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Nevşehir’de tır sürücüsünün önünde yavaşlayan araçları geç fark etmesi zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırın sürücüsü önünde yavaşlayan araçları geç fark etti. Tır, önünde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan hafif ticari araç, önünde bulunan minibüse, minibüs de önündeki başka bir minibüse çarptı.

 

Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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