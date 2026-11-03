Önündeki araca ok gibi saplandı: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin-Nusaybin karayolunda iki aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Nusaybin-Mardin karayolunda seyir halindeki bir araç, hızla önündeki araca arkadan çarptı. Öndeki araca ok gibi saplanan araçta 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeni ile karayolunda metrelerce araç trafiği oluştu.
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.