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Gündem

Önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak Artık kimse o ameliyatı olamayacak

LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğine “teşvik etmeyi” yasaklayan hükümler Ceza Mevzuatımızda bulunmalıdır" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, Kanun teklifini önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 20:06:00 - 2022-12-08 20:07:31
Önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak Artık kimse o ameliyatı olamayacak

Kimse Bülent Ersoy ameliyatı olamayacak!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

LBGT propagandası yapılamayacak

Başörtüsü düzenlenmesindeki aile birliği ile ilgili değişiklik önerisini hatırlatan Yıldız, söz konusu kanun teklifinin aile birliği değişiklik önergesi ile birbirini tamamlayacağını söyledi. Yıldız, olası "LGBT propagandası"nı da engellemeyi istediklerini kaydetti.

MHP'li Feti Yıldız, söz konusu kanun teklifinde pedofili suçlarına yönelik cezaların da ağırlaştırılmasını öngördüklerini söyledi.

Yıldız, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aile Türk Toplumunun temelidir. Pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra, LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğine “teşvik etmeyi” yasaklayan hükümler Ceza Mevzuatımızda bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.

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