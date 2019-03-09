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Önümüzde Duruyor

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Allah’ın, bu dinde sakladığı fidanları vardır; onları kulluğunda kullanır.”

09 Mart 2019 Cumartesi 11:59
Önümüzde Duruyor

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki:

Allah’ın, bu dinde sakladığı fidanları vardır; onları kulluğunda kullanır.

Bizim, mezramızın kuruduğunu zannettiğimiz herhangi bir zamanda Allah’ın sakladığı fidanları muhakkak vardır. On dört asırlık tarihimiz bunun muazzam örnekleriyle doludur.

Küfür, Allah’ın nûrunu söndürme zevkini hiçbir zaman yaşayamamıştır, ebediyen de yaşayamayacaktır. Allah en büyüktür, en büyüklüğün gereği olarak küfrün meydanda cirit atmasını galibiyet-mağlubiyet olarak görme yerine en büyüğün, bir hiç durumundakileri salması olarak görmek gerekmektedir.

Kalplere huzur veren, yarınları teminat altında görmeyi sağlayan hakikat budur. Hiçbir ırkın, cemaatin, devletin veya gücün İslam adına kaybolması diye bir şey yoktur, olamaz da. Allah’ın her gün için bir fidanı muhakkak vardır. Kullarının bu hakikati bilmemelerinin değiştirebileceği bir sonuç yoktur.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:59
  1. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
  2. Küfür
  3. Allah’ın nûru

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