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Spor Onuachu ve Pepe için geri sayım
Spor

Onuachu ve Pepe için geri sayım

Yeniakit Publisher
2024-02-10 10:01:00 -
Onuachu ve Pepe için geri sayım

Trabzonspor, Afrika Kupası’ndaki yıldızlarına kavuşuyor. Onuachu’nun formasını giydiği Nijerya ile Pepe’nin takımı Fildişi Sahili finalde kapışacak. Biri şampiyonluğa ulaşacak olan iki futbolcu da ardından takıma dönecek.

Trabzonspor, ara transfer dönemini 1 oyuncuyu kadrosuna katarak kapattı. Gelen isim Dortmund'dan sağ bek Thomas Meunier olurken, 5 futbolcu da Bordo-Mavililerden ayrıldı. Larsen ile karşılıklı anlaşarak vedalaşan Trabzonspor, Kourbelis ve Teklic'i de Karagümrük'e kiraladı. Abdülkadir Ömür, Hull City'ye 2 milyon 600 bin Euro'ya giderken, Bakasetas da 1 milyon Euro'ya Panathinaikos'un yolunu tuttu. Fırtına, sol bek Eric Bocat ve kulübü Truiden ile her konuda anlaşsa da bu transferden vazgeçti.

ORSİC DE SONUNDA TAKIMA KATILACAK

Trabzonspor'da iki yıldızın dönecek olması ise yüreklere su serpti. Paul Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya ile Nicolas Pepe'nin takımı Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda yarın saat 23.00'te final maçına çıkacak. Bu iki oyuncu, gelecek hafta Pendik karşılaşmasında yerlerini alacak. Daha sonra da gözler Mislav Orsic'e çevrilecek. Sezon başında çapraz bağı yırtılan ve ameliyat olan Hırvat sol kanat oyuncusunun, 2 hafta sonra takıma dönmesi bekleniyor.

190 DAKİKA OYNADI

Pepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 5 maçta boy gösterdi. Bunların 2'sine ilk 11'de başlarken, toplam 190 dakika süre aldı. Son oynadığı Mali müsabakasında 13 pasında 10 isabet buldu. 1 top kaparken girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

 

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