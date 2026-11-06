Kış hazırlığı başladı! Lastikçilerde yoğun mesai

"Vatandaş panik havasında kışlık lastiklerini taktırıyor" Lastikçi esnafı Rıdvan Güllüce, kış lastiği değişimi için yoğunluk yaşandığını belirterek, "Vatandaş ister istemez panik havasında kışlık lastiklerimi bir an önce taktırayım, güvenli sürüş elde edeyim. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ortalama 20-25 dakikamız alıyor. Biz burada 3 kişi çalışıyoruz, ekip çalışması içindeyiz. 20-25 dakikamızı alıyor. Arabanın boyutuna göre değişebiliyor. Evet, 4 lastiğe de balans yapıyoruz, şeffaf balans yapıyoruz. Çünkü balans bir arabanın direksiyonunu titremesi çok da sağlıklı olmuyor, sürüş keyfi açısından. Ondan mütevellit biz de 4 lastiğe sağlıklı bir şekilde balans yapıyoruz. Değiş 13-16 jant arası 1250 lira. 17 ve üzeri lastiklerde de 1500 lira civarı değişiyor. Tabii ki şu anda yoğunuz, bayağı yoğunuz. Kış sezonunda olduğumuz için güvenli sürüş için vatandaşlar lastiklerini, kış lastiklerini değiştiriyorlar. Yasal süre bu ayın 15'inde başlayacak. Tabii ki vatandaş yoğunluğa kalmamak açısından başladı. Hemen hemen biz bir buçuk iki yıldır kış lastiği sezonunu başladık. Bu şekilde devam ediyor. Ama bu ayın 15'inde resmi kış lastiği zorunluluğu başlıyor. Yaz lastiği de kışın gidişatına göre, devlet ona göre ayarlama yapıyor" ifadelerini kullandı.