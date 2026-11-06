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Kış hazırlığı başladı! Lastikçilerde yoğun mesai

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Kış hazırlığı başladı! Lastikçilerde yoğun mesai

15 Kasım’da başlayacak kış lastiği zorunluluğu ve düşen hava sıcaklıkları, Erzurum’da oto lastikçilerde hareketliliği artırdı. Kış hazırlığına başlayan sürücüler, lastik değişimi için servislerin yolunu tuttu.

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Foto - Kış hazırlığı başladı! Lastikçilerde yoğun mesai

Palandöken'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karının düşmesiyle sürücüler kış lastiklerini taktırmak için lastikçilerin yolunu tutarken, esnaf taleplere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğuna ilişkin yeni düzenlemeyle uygulama takvimi 15 Kasım-15 Nisan tarihleri olarak belirlendi. Beş ay boyunca uygulanacak zorunluluk, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Kurala uymayan işletmelere ise 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanıyor. Zorunlu uygulama tarihinin önceki takvime göre 15 gün erkene alınması ve hava sıcaklıklarının düşmesi, lastik değişim noktalarında hareketliliği artırdı. Kış mevsiminin sert geçtiği Erzurum'da, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından sürücüler kışlık lastiklerini taktırmaya başladı. Servislerde yoğunluk yaşanırken, lastik değişimleri araçların jant ölçülerine göre ortalama 20-25 dakika sürüyor.

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Foto - Kış hazırlığı başladı! Lastikçilerde yoğun mesai

Diş derinliği ve lastik işaretlerine dikkat Kış lastiği değişiminde sürücülerin dikkat etmesi gereken teknik detayların başında diş derinliği ve lastik üzerindeki işaretler geliyor. Otomobillerde lastik diş derinliğinin yasal olarak en az 1,6 milimetre, ticari araçlarda ise en az 4 milimetre olması gerekiyor. Kullanılan lastiklerin üzerinde M+S veya kar tanesi sembolünün bulunması da önem taşıyor. Bu sezon lastik sökme-takma ve balans işlemleri için alınan ücretler de jant ölçülerine göre değişiyor. Erzurum'da 13-16 jant aralığındaki araçlarda işlem ücreti ortalama bin 250 TL, 17 ve üzeri jantlarda ise bin 500 TL civarında uygulanıyor.

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Foto - Kış hazırlığı başladı! Lastikçilerde yoğun mesai

"Vatandaş panik havasında kışlık lastiklerini taktırıyor" Lastikçi esnafı Rıdvan Güllüce, kış lastiği değişimi için yoğunluk yaşandığını belirterek, "Vatandaş ister istemez panik havasında kışlık lastiklerimi bir an önce taktırayım, güvenli sürüş elde edeyim. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ortalama 20-25 dakikamız alıyor. Biz burada 3 kişi çalışıyoruz, ekip çalışması içindeyiz. 20-25 dakikamızı alıyor. Arabanın boyutuna göre değişebiliyor. Evet, 4 lastiğe de balans yapıyoruz, şeffaf balans yapıyoruz. Çünkü balans bir arabanın direksiyonunu titremesi çok da sağlıklı olmuyor, sürüş keyfi açısından. Ondan mütevellit biz de 4 lastiğe sağlıklı bir şekilde balans yapıyoruz. Değiş 13-16 jant arası 1250 lira. 17 ve üzeri lastiklerde de 1500 lira civarı değişiyor. Tabii ki şu anda yoğunuz, bayağı yoğunuz. Kış sezonunda olduğumuz için güvenli sürüş için vatandaşlar lastiklerini, kış lastiklerini değiştiriyorlar. Yasal süre bu ayın 15'inde başlayacak. Tabii ki vatandaş yoğunluğa kalmamak açısından başladı. Hemen hemen biz bir buçuk iki yıldır kış lastiği sezonunu başladık. Bu şekilde devam ediyor. Ama bu ayın 15'inde resmi kış lastiği zorunluluğu başlıyor. Yaz lastiği de kışın gidişatına göre, devlet ona göre ayarlama yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Foto - Kış hazırlığı başladı! Lastikçilerde yoğun mesai

"Can sağlığından önemli değil" Aracının lastiklerini değiştirmek için lastikçiye gelen Hamza Güllüce ise kış şartları başlamadan önlem almak istediklerini ifade ederek, "Yani bir sabah sürprizleri uyanmadan dedik, lastiklerimizi değiştirelim. Daha kar yağmadı Erzurum'a. Yakında da yağan, bir an önce lastikleri değişsin, bütün herkes. Yani şöyle, lastik belki pahalı olabilir ama can sağlığından önemli değil. Bir an önce herkes lastiklerini değiştirsin" diye konuştu.

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