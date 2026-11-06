Devler Ligi'nde Türk rüzgârı esiyor! Temsilcilerimizin yıldızları Avrupa'nın en iyileri arasına girdi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 deviren Galatasaray ile Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yıldız isimleri sergiledikleri üstün performansla Avrupa haftasının en iyileri arasına seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları geride kalırken, Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov ve Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken, Fenerbahçe ise Liverpool'u 3-2'lik skorla geçti. Karşılaşmaların ardından UEFA, haftanın en iyi 11'ini duyurdu. Stuttgart karşısında kaydettiği 2 golle galibiyeti getiren Aleksey Batrakov ile Liverpool mücadelesinde beraberlik golüne imza atan Archie Brown, sergiledikleri performansla haftanın 11'inde yer buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şu şekilde oluştu:
Yann Sommer, Kasper Jorgensen, Yann Bisseck, Gabriel, Archie Brown, Fabian Ruiz, Enzo Fernandez, Gabri Veiga, Aleksey Batrakov, Erik Botheim, Tasos Douvikas.
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