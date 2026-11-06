Hüzünlü mesajla duyurdu! Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Leao veda etti
Portekiz Milli Takımı kariyerini noktalandırdığını açıklayan dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo'ya takım arkadaşlarından veda mesajları yağmaya devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Portekiz Milli Takımı kariyerini noktalandırdığını açıklayan dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo'ya takım arkadaşlarından veda mesajları yağmaya devam ediyor.
Galatasaray forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao da milli takıma veda eden efsane kaptanı için sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Leao, Ronaldo ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Bir neslin idolü… Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Portekiz Milli Takımı kariyerine noktayı koyduğunu açıklayan efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, milli takımdan arkadaşları tek tek veda ediyor.
Son olarak bir paylaşım da Rafael Leao'dan geldi. Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, kararını duyuran efsane kaptanı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Leao, Portekiz futbolunun simge ismi Ronaldo'ya veda ederken, "Bir neslin idolü… Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23