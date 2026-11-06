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Spor
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Hüzünlü mesajla duyurdu! Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Leao veda etti

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Hüzünlü mesajla duyurdu! Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Leao veda etti

Portekiz Milli Takımı kariyerini noktalandırdığını açıklayan dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo'ya takım arkadaşlarından veda mesajları yağmaya devam ediyor.

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Foto - Hüzünlü mesajla duyurdu! Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Leao veda etti

Galatasaray forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao da milli takıma veda eden efsane kaptanı için sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

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Foto - Hüzünlü mesajla duyurdu! Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Leao veda etti

Leao, Ronaldo ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Bir neslin idolü… Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Portekiz Milli Takımı kariyerine noktayı koyduğunu açıklayan efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, milli takımdan arkadaşları tek tek veda ediyor.

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Foto - Hüzünlü mesajla duyurdu! Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Leao veda etti

Son olarak bir paylaşım da Rafael Leao'dan geldi. Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, kararını duyuran efsane kaptanı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Foto - Hüzünlü mesajla duyurdu! Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Leao veda etti

Leao, Portekiz futbolunun simge ismi Ronaldo'ya veda ederken, "Bir neslin idolü… Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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