Onuachu, Sörloth'u geride bıraktı

Trabzonspor'un ekibin 2.01'lik dev forveti Paul Onuachu, bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansın yanı sıra attığı inanılmaz gollerle de adından sıkça söz ettiriyor.

Onuachu, daha şimdiden Trabzonspor'da iz bırakan yıldız golcüler Cornelius ve Sörloth'u sollamayı başardı. Yıldız forvetin performansını mercek altına alalım...

ONUACHU EN İYİSİ

Konyaspor karşılaşmasında attığı topuk golüyle Avrupa'da bile gündem olan Paul Onuachu, takıma katıldığından beri gösterdiği performansla tam not aldı. Yaz transferinin son günlerinde 1.5 milyon Euro karşılığında Southampton'dan kiralanan Nijeryalı forvet, çıktığı 8 lig maçında 6 gol attı. 2.01'lik dev forvet, Beşiktaş, Hatayspor ve Pendikspor filelerini birer kez havalandırdıktan sonra 3 haftalık suskunluğunu Fenerbahçe derbisinde bozmuştu. Nijeryalı santrfor, Papara Park'taki Konyaspor mücadelesine ise damgasını vurdu. İkinci yarıda takımını öne geçiren, skor 1-1'e geldikten sonra ise 85. dakikada Enis Destan'ın pasında inanılmaz bir topuk şutuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Onuachu, ilk 8 lig maçında 6 gol atmış oldu.

İKİ YILDIZI GERİDE BIRAKTI!

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Onuachu bu performansıyla, son yıllarda iz bırakan Trabzonspor'un forvetleri Sörloth ve Cornelius'u solladı. 2019-2020 sezonunda ligi 24 golle tamamlayan Sörloth, ilk 8 maçında 5 gol atmıştı. Şampiyonluk sezonunda 15 kez rakip fileleri sarsan Cornelius ise ilk 8 maçta 3 kez gol kaydetmişti.