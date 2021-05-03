Önlisans KPSS tarihi belli oldu mu?
ÖSYM’nin yayımladığı 2021 yılı sınav takvimiyle beraber birçok sınavın tarihi belli olurken tarihi belli olmayan sınavlar araştırılmaya devam ediyor. Lisans öğrencilerinin gireceği KPSS sınavı için başvuru tarihlerine az bir zaman kala ön lisans öğrencilerinin gireceği KPSS sınavının tarihi merak konusu oldu. Peki, Ön lisans KPSS tarihi belli oldu mu? Ön lisans KPSS ne zaman?
Lisans KPSS sınavı için başvurular mayıs ayında alınacak. Başvuruların ardından lisans KPSS sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak. Memur olmak isteyen kişilerin gireceği KPSS sınavlarını ÖSYM düzenlemektedir. ÖSYM’nin yayımladığı 2021 yılı sınav takviminde KPSS oturumlarının tarihleri de belli oldu. Peki, Ön lisans KPSS tarihi belli oldu mu? Ön lisans KPSS ne zaman?
Önlisans KPSS tarihi belli oldu mu?
KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir uygulanmaktadır. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumları, 2021 yılında gerçekleştirilmeyecek.
Söz konusu sınavlar, ÖSYM tarafından 2022 yılında düzenlenecek. ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimi yayımladığı takdirde söz konusu sınavların tarihi belli olacak.