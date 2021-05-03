Lisans KPSS sınavı için başvurular mayıs ayında alınacak. Başvuruların ardından lisans KPSS sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak. Memur olmak isteyen kişilerin gireceği KPSS sınavlarını ÖSYM düzenlemektedir. ÖSYM’nin yayımladığı 2021 yılı sınav takviminde KPSS oturumlarının tarihleri de belli oldu. Peki, Ön lisans KPSS tarihi belli oldu mu? Ön lisans KPSS ne zaman?

Önlisans KPSS tarihi belli oldu mu?

KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir uygulanmaktadır. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumları, 2021 yılında gerçekleştirilmeyecek.

Söz konusu sınavlar, ÖSYM tarafından 2022 yılında düzenlenecek. ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimi yayımladığı takdirde söz konusu sınavların tarihi belli olacak.