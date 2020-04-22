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Ekonomi

Online toplantıda animasyon konuşuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın organizasyonuyla Animasyonu Konuşuyoruz webinarı (internet semineri) düzenlendi.

2020-04-22 15:50:36 -
Online toplantıda animasyon konuşuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın organizasyonuyla Animasyonu Konuşuyoruz webinarı (internet semineri) düzenlendi.


BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’in moderatörlüğündeki seminere, Rafadan Tayfa’nın yapımcılarından ISF STUDIOS kurucusu İsmail Fidan, Kötü Kedi Şerafettin Filminin yapımcısı Anima İstanbul VFX kurucu ortağı Mehmet Kurtuluş ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan katıldı.


Toplantıda, Türkiye’de ve dünyada yaşanan Covid-19 pandemisinin animasyon sektörüne olan etkileri, ülkemiz açısından sektörün geleceği, sektördeki teknolojik gelişmeler, kariyer imkanları ve devlet destekleri konuları ele alındı.

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