Onlarla müreffeh geleceğe

l Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabında yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

l Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Milletimizin en yüce temsilcisi Gazi Meclisimizin bir asırlık milli irade yolculuğu ve bu şanlı yolculuğu nice asırlara ulaştıracak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Dönmez, “Yaşasın 23 Nisan” başlıklı videonun da yer aldığı paylaşıma da yer verdi.

l Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, demokrasinin ve egemenliğin güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini milletçe yaşandığı söyledi. Pekcan, “Çocuklarımızın eskisi gibi okullarına gideceği ve bayramları ellerinde bayraklarla sokaklarda kutlayacağı günler yakındır. Bu süreci el ve güç birliğiyle atlatacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.