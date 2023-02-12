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Aktüel Onlarca tırı dolduran Bursaspor'un sevdalıları bu kez ünlü formaları depremzedeler için satışta çıkardı!
Aktüel

Onlarca tırı dolduran Bursaspor'un sevdalıları bu kez ünlü formaları depremzedeler için satışta çıkardı!

Binlerce Bursaspor taraftarı, geçmişte efsane futbolculara imzalattığı koleksiyonlarındaki formalarını depremzedelere yardım amacıyla satışa çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 10:56:00 - 2023-02-12 11:25:18
Onlarca tırı dolduran Bursaspor'un sevdalıları bu kez ünlü formaları depremzedeler için satışta çıkardı!

Bursaspor taraftarı, depremzedelere yardım toplayabilmek için birçok yol deniyor. Onlarca tırı dolduran yeşil-beyaz sevdalıları, şimdi de formalarını satmaya başladı.

Geçmişte efsane oyunculara imzalattıkları formaları satışa çıkartan yeşil-beyaz sevdalıların sayısı neredeyse binleri buluyor. Birçoğunun sosyal medyasından duyurduğu satıştan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesine yardım olarak gönderilecek. Bursaspor taraftarının bu duyarlılığı birçok kulübe de örnek oluyor.

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