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Dünya Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakkında idam cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:38:00 -
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı sözde mahkeme, dikkat çeken bir idam kararı verdi. Suudi Arabistan'a yardım etmekle suçlanan 109 hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verildi.

Başkent Sana'daki ilk derece Ceza Mahkemesi, 109 kişiyi provokasyon ve Suudi Arabistan ile müttefiklerine yardım etmekten suçlu buldu.

İdam cezası verdiler

Husilere ait Yemen haber ajansı SABA'ya göre, mahkeme, sanıkların idamına, ülke içinde ve dışındaki menkul ve gayrimenkullerine el konularak devlet hazinesine aktarılmasına hükmetti.

Öte yandan mahkeme, sanıkların, kendilerini savunan avukatlara 4 milyon Riyal (600 dolar) ödemesine karar verdi.

İdam cezasına çarptırılanların kimlikleriyle ilgili ise bilgi verilmediği öğrenildi.

75 asker hakkında mal varlıklarına el konulma kararı

Başkent Sana'daki sözde mahkeme önceden de "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine katılmak ve bu güçlerin ülkeye girişini kolaylaştırmak ile" suçladığı 75 askerin, Yemen içinde ya da dışında sahip olduğu mal varlıklarına el konulmasına karar vermişti.

Yemen hükümeti bu kararları tanımıyor

Sana'daki Husilere ait mahkemelerde verilen kararlar, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümeti tarafından tanınmıyor.

Hükümet yetkilileri ve askerlerin başkent Sana ve Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde gayrimenkulleri bulunuyor.

Yemen hükümeti dün 5 idam kararı vermişti

Dün, Marib kentinde Yemen hükümetine bağlı bir askeri mahkeme ise, askerleri öldürmek ve patlayıcı yerleştirmekle suçlanan 5 Husi milis hakkında idam kararı vermişti.

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