Onlara öncelik tanındı! Almanya'da yabancı işçi yasasında yeni dönem

“Nitelikli İşçi Alımına İlişkin Yasa” başlığını taşıyan 29 Mart 2023 tarihli Bakanlar Kurulu yasa tasarısı öncelikli olarak 2022 yılında büyük oranda sıkıntısı çekilen yaklaşık 2 milyon “nitelikli ya da vasıfsız eleman” açığını kapatmayı amaçlıyor.

İşçi açığının daha da büyümemesi için, kısa süre içinde işçi alımına başlanması düşünülüyor. 1960 yıllarında olduğu gibi, bu kanundan da yine binlerce Türk’ün yararlanması bekleniyor.

Yasa tasarısı ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Nancy Feaser, “Nitelikli Göçmen Yasası, sadece nitelikli kişileri kabul eden aynı zamanda onları canı gönülden isteyen bir göçmen ülkesi olduğumuzu da gösterecek” dedi.

Hangi şartların taşınması gerekiyor?

Türkiye'de bir mesleği olan, o meslekte çalışan kişiler, benzer alanda Almanya'dan iş teklifi alırsa, iş bağlantısı kurarsa, bununla vize alıp gelebilecek. Aynı şekilde ilgilendiği alanda meslek eğitimi almak ve mesleğinde gelişmek isteyenler de, meslek eğitimi ve kalfalık yeri bulursa gelebilecek.

Almanya'ya gelmek isteyen nitelikli işçi, bunu Türkiye'den aldığı sertifika (mezuniyet belgesi, ustalık- kalfalık belgesi, mesleki oda kaydı vs.) ile kanıtlayabilecek. En az iki senelik iş tecrübesi aranacak.

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Diploma denkliği talep edilmeyecek. Gelinen ülkedeki diploma yetecek. Tek koşul, eğer eğitim dışında çalışmak için geliniyorsa, bir işyeri bulmuş olma ve maaş garantisi olacak.

Almanya’da akrabaları ya da bağlantısı olanlar öncelikli olacak.

Çalışmak isteyenler, gerekirse haftada 20 saatten az olmamak kaydıyla işyerinde denenebilecek. Bu deneme süresi iki hafta olacak. Deneme çalışması, özellikle yüksek talep gören meslekler için geçerli.