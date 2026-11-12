Dünyada sadece Antalya’da yetişiyor! Zarar vermenin cezası 700 bin lira
Akdeniz incisi Antalya’da Termessos Milli Parkı ile Olimpos Beydağları Milli Parkı arasında yayılış gösteren endemik Termessos çiğdemi, sonbahar aylarında açan lila renkli çiçekleriyle dikkat çekiyor. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Gökhan Deniz, dünya da yalnızca kentte yayılış gösteren türün biyokaçakçılık ve bilinçsizce toplanma tehdidi altında olduğunu belirterek, biyolojik çeşitliliğe zarar vermenin idari para cezasının 699 bin 245 lira olduğunu belirtti.