Dünyada sadece Antalya’da yetişiyor! Zarar vermenin cezası 700 bin lira

'DÜNYA DA SADECE ANTALYA'YI TERCİH EDİYOR' Termessos çiğdeminin hassas ekolojik koşullarda yetiştiğini belirten Prof. Dr. Deniz, “Termessos hakikaten arkeolojinin doğayla buluştuğu muazzam bir yer. Burada arkeolojik eserler kadar doğal biyoçeşitliliğimizin temsili de çok önemli. Burası Termessos çiğdeminin yayılış bölgesi. O kadar hassas coğrafya da, o kadar hassas ekolojilerde yayılış gösteriyor ki dünya üzerinde sadece Termessos Milli Parkı'ndan başlayan yayılışı, Olimpos Beydağları Milli Parkı'na kadar devam ediyor. Dünya da sadece Antalya'yı tercih eden, çok lokal endemik türlerden bir tanesi" diye konuştu.