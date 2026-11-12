Sebebine inanamayacaksınız! Patron 7 bin çalışanını izne çıkardı

Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6 için geri sayım başladı. Logitech ise “Logi Game Day” adını verdiği uygulamayla çalışanlarına bir günlüğüne işten uzaklaşıp diledikleri oyunu oynama imkânı sundu.

7 bin çalışan yararlanabilecek

Uygama yalnızca yöneticileri değil, şirketteki stajyerleri ve tam zamanlı çalışanları da kapsayacak. Yaklaşık 7 bin çalışan, önümüzdeki bir yıl içinde belirleyecekleri bir günü oyun oynamak için izinli geçirebilecek. GTA 6 oynamak zorunlu olmayacak; çalışanlar istedikleri başka bir oyunu da tercih edebilecek.

GTA 6’nın çıkışı ekonomiyi bile etkileyebilir

GTA 6’nın çıkış gününde milyonlarca oyuncunun işe gitmek yerine oyunun başına geçebileceği konuşulurken, ABD’de üretkenlik kaybının 1 milyar dolara ulaşabileceğine ilişkin tahminler de gündeme geldi. Logitech ise oyun oynamanın zaman kaybı olarak görülmesine karşı çıkıyor. Şirket, çalışanların kişisel ilgi alanlarına vakit ayırmasının iş performansına da olumlu yansıyabileceğini savunuyor.