Sebebine inanamayacaksınız! Patron 7 bin çalışanını izne çıkardı
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GTA 6’nın 19 Kasım’daki çıkışına günler kala Logitech dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, stajyerlerden tam zamanlı çalışanlara kadar yaklaşık 7 bin personele bir gün izin kullanıp oyun oynama hakkı tanıdı.
Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6 için geri sayım başladı. Logitech ise “Logi Game Day” adını verdiği uygulamayla çalışanlarına bir günlüğüne işten uzaklaşıp diledikleri oyunu oynama imkânı sundu.
7 bin çalışan yararlanabilecek
Uygama yalnızca yöneticileri değil, şirketteki stajyerleri ve tam zamanlı çalışanları da kapsayacak. Yaklaşık 7 bin çalışan, önümüzdeki bir yıl içinde belirleyecekleri bir günü oyun oynamak için izinli geçirebilecek. GTA 6 oynamak zorunlu olmayacak; çalışanlar istedikleri başka bir oyunu da tercih edebilecek.
GTA 6’nın çıkışı ekonomiyi bile etkileyebilir
GTA 6’nın çıkış gününde milyonlarca oyuncunun işe gitmek yerine oyunun başına geçebileceği konuşulurken, ABD’de üretkenlik kaybının 1 milyar dolara ulaşabileceğine ilişkin tahminler de gündeme geldi. Logitech ise oyun oynamanın zaman kaybı olarak görülmesine karşı çıkıyor. Şirket, çalışanların kişisel ilgi alanlarına vakit ayırmasının iş performansına da olumlu yansıyabileceğini savunuyor.
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