  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Emre, Özel'e yaranayım derken bakın ne yaptı Yüzde 90 destek sözü güldürdü! Kurultay rüşveti KİPTAŞ'tan: İmamoğlu'nun şaibeli kasası deşifre oldu! Vatandaşın hakkı CHP'li yandaşlara gitmiş Espri M. Kemal ile ilgili olsaydı sahneden inmeden kelepçelenirdi! Kenan Alpay’dan o soytarıya anlamlı tepki Batı Yaka’da 786 bin dönüm araziyi gasp etti! Siyonist Filistinlilerin topraklarına çöküyor İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı Küresel haydut bir öyle bir böyle! Trump'tan 'bu adam hasta' dedirten mesaj Kanser hastaları yavaş yavaş ölüme sürükleniyor: Kan emen vampirler hayatları sömürüyor! İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı" Tugay, “AK Parti’ye katılacak’ iddialarına cevap verdi Sosyete hem geçiyor hem ağlıyor! 1500 TL’lik lahmacuna var köprüye yok
Gündem Ongun, suç ortağının önüne yattı
Gündem

Ongun, suç ortağının önüne yattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ongun, suç ortağının önüne yattı

Ekrem İmamoğlu’nun karakutusu Murat Ongun, iddialara cevap vermek yerine, basını suçladı, kurduğu paravan şirketlerle İBB iştiraklerinden usulsüz onlarca ihale alan ortağı firari sanık Emrah Bağdatlı’yı aklamaya çalıştı.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan İmamoğlu Suç Örgütü’nün (İSÖ) iki numaralı ismi Murat Ongun, büyük yolsuzluk davasının dünkü duruşmasında da şova girişti. Duruşmada mağduru oynayan Ongun, kurduğu paravan şirketlerle İBB iştiraklerinden usulsüz ihaleler alan firari sanık Emrah Bağdatlı’yı ise mazlumlaştırmaya çalıştı.

Yolsuzlukları haberleştiren basın kurumlarını ve itirafçıları itibarsızlaştırmaya kalkan Ongun, “Benim üzerimde tepinildi. Bana yakınlığı nedeniyle Emrah’ın üzerinde tepinildi. Ben ve Emrah şeytan olduk” ifadelerini kullanarak ajitasyonun dibine vurdu. Ongun’un Medya AŞ ve Kültür AŞ’de oluşturduğu paralel yapının başına getirdiği Bağdatlı’yı aklayıp paklama gayreti tepki uyandırdı.

Akıllara ise hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını öğrenir öğrenmez İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a kaçan, ardından Amerika’ya geçen Bağdatlı’nın kirli sicili geldi.

 

Firari Bağdatlı’nın Ongun’un yönlendirmesiyle 35 paravan şirket açtığı, Kültür AŞ ve KİPTAŞ ihalelerine şaibe bulaştırdığı saptanmıştı.

Bağdatlı’nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024 döneminde 60’ı aşkın ihale aldığı tespit edilmişti.

Bağdatlı’nın ortağı olduğu Karpuz Danışmanlık adlı şirketin İmamoğlu’nu ve trolleri fonladığı belirlendi. Anılan şirketin 360 milyon liraya yakın şüpheli hesap hareketi BDDK raporuyla tescillenmişti.

Bağdatlı’nın Ongun’dan sufle alarak eski Kültür AŞ ihalelerini alan şirketlere şişirilmiş faturalar kestirdiği ve ortaya çıkan kara paraları İSÖ’ye aktardığı belirlenmişti.

 

“YARGI UCUZ MAĞDURİYET EDEBİYATINI YUTMAZ”

Akit’e konuşan Avukat Emre Tekmen, şunları ifade etti: “Murat Ongun’un dün adaletten kaçan Emrah Bağdatlı’ya kalkan olması dikkat çekti. Ongun’un Bağdatlı’yı adeta gövdesini siper ederek aklamaya çalışması ve bu şahsı ‘mağdur’, ‘mazlum’ rolüne büründürmek istemesi asla tesadüf olamaz. Ongun’un ‘Emrah ile ben şeytan oldum’ hezeyanı, köşeye sıkışmışlığın yanı sıra panik hâlinde kurgulanan ucuz bir algı operasyonunun replikleridir. ​Asıl sorulması gereken ve bağımsız yargımızın da soracağına inandığımız sorular ise şöyledir: ‘Bir firariye yönelik bu akıl almaz koruma refleksinin altında yatan neden nedir? Acaba Murat Ongun’un bu canhıraş savunusu, söz konusu şahsın malum örgütü perde arkasından hâlâ finanse ediyor olmasından, o kirli para trafiğinin deşifre olmasından duyulan korkudan mı ileri gelmektedir’. Türk milleti ve bağımsız yargı, bu ucuz mağduriyet edebiyatını yutmaz!”

Murat Ongun’un rüşvet ağında eş detayı! Tehdit edilen firmalar Zeynep'e para akıtmış
Murat Ongun’un rüşvet ağında eş detayı! Tehdit edilen firmalar Zeynep'e para akıtmış

Gündem

Murat Ongun’un rüşvet ağında eş detayı! Tehdit edilen firmalar Zeynep'e para akıtmış

Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"
Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"

Gündem

Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"

Ongun'un işaret ettiği o avukat CHP'li çıktı
Ongun'un işaret ettiği o avukat CHP'li çıktı

Gündem

Ongun'un işaret ettiği o avukat CHP'li çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23