OnePlus 12R sahipleri, şirket düğmeye bastı: eleştiri sonrası karar çıkarıldı! Para iadesi yapılacak
Geçtiğimiz günlerde iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülen OnePlus 12R'nin 16GB RAM ile eşleştirilmiş 256GB UFS 4.0 versiyonunun hatalı olduğu ortaya çıktı. İşte nedeni!
OnePlus, geçtiğimiz günlerde yeni cihazı OnePlus 12R'yi UFS 4.0 depolama sistemi ile küresel pazarlarda piyasaya sürdü. Ancak ortaya çıkan raporlara göre cihaz, UFS 4.0 kullanmıyor. Eleştiriler sonrası şirket ise yakın bir zamanda konu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
OnePlus, özür dileyerek UFS 3.1'den memnun kalmayan kullanıcıların paralarını iade edeceğini açıkladı.
Artan şikayetler üzerine OnePlus, piyasaya sürülen cihazın 256GB olan tüm varyantlarda UFS 3.1 depolama sistemini kullandığını açıkladı. Ardından OnePlus Başkanı ve COO Kinder Liu paylaştığı topluluk formu gönderisinde, UFS 3.1'den memnun kalmamaları durumunda OnePlus 12R sahiplerine şirketin tam para iadesi yapacağını doğruladı.
Yapılan açıklamaya göre iade etmek isteyen OnePlus 12R kullanıcıları, önce durum hakkında bilgilendirilen müşteri hizmeti ekipleriyle iletişime geçmesi gerekiyor. Ancak geri ödeme süresinin sınırlı olduğunu ve 16 Mart'a kadar geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var.
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