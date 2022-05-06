'Önemsiz' dedi ardından R'ye taktı! CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un kulağını kim çekti?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerinden tartışılmalar devam ediyor. Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren İmamoğlu, Gökhan Özoğuz, Fazıl Say ve Atilla Taş başta olmak üzere yandaşları tarafından büyük tepki gördü.

Murat Ongun: Tartışmaları önemsemiyoruz

Tartışmalar devam ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun, Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kamuoyunda gündem olan fotoğraf hakkında Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Ongun, Nagehan Alçı eleştirilerine yönelik "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birkaç saat sonra sözünden döndü

Küçükkaya, birkaç saat sonra 'Murat Ongun’dan yeni açıklama' diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ongun, adeta bir dansöz gibi kıvırarak yaptığı yeni açıklamada tartışmaları önemsediklerini belirtti.

Küçükkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Murat Ongun’dan yeni açıklama: “Otobüsteki fotoğraf tartışmasını biz medya içi bir tartışma olarak görüyoruz. 200/300 kişi tartışıyor medyadan. Medya tartışması olarak gördüğümüz için de önemsemiyoruz”

Murat Ongun, ‘biz kamuoyundaki tartışmayı elbette önemsiyoruz. Aksi düşünülebilir mi? Biz o fotoğrafa ilişkin medya tartışmalarını önemsemiyoruz. 200/300 kişi diye kastettiğimiz medyadır.’

Ongun’un birkaç saat içinde yaptığı birbirinden farklı açıklamaları, ‘Murat Ongun’un kulağını kim çekti?’ yorumlarına neden oldu.