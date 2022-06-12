Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların 9.6.2022 tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde;

1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi

4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

6-1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) .

* Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecektir Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

** e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir.

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