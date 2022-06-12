Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alacak
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların 9.6.2022 tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde;
1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
6-1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) .
* Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecektir Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.
** e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir.
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