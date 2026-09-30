ÖNDER’den LGS ve YKS şampiyonlarına jest: 500 başarılı öğrenci umreyle ödüllendirildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ÖNDER, gençlere yönelik çalışmalarına kutsal topraklarda anlamlı bir buluşma daha ekledi.

Bu yıl LGS sınavı ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler ile yıl boyunca ÖNDER Gençlik bünyesinde aktif olarak çalışmalar yürüten genç gönüllülerden oluşan 500 kişilik kafile, umre programı kapsamında kutsal toprakları ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden programa katılan gençler, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de ibadetlerini yerine getirirken, programla, umre ibadetinin yanı sıra gençlerin manevi, tarihi ve kültürel birikimlerine katkı sunulması hedeflendi.

KUTSAL TOPRAKLARLA GÜÇLÜ BİR GÖNÜL BAĞI KURULDU

Umre ibadetlerini yerine getiren gençler, program kapsamında Mekke ve Medine'de çeşitli ziyaretlerde de bulundu. İslam tarihinde önemli yere sahip mekanları yakından görme fırsatı bulan gençler, bu toprakların tarihi ve manevi mirasını yerinde tanıdı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle gençlerin kitaplardan ve derslerden öğrendikleri bilgileri ait olduğu coğrafyada görmeleri, İslam medeniyetinin birikimini daha yakından tanımaları ve kutsal topraklarla güçlü bir gönül bağı kurmaları amaçlandı.

ÖNDER'in gençlik çalışmalarının merkezinde yer alan "bir kanadında dünyayı, bir kanadında ukbayı taşıyan gençlik" anlayışı, kutsal topraklardaki buluşmada da karşılık buldu.

Eğitim hayatlarında başarılarıyla öne çıkan ve gönüllülük çalışmalarında sorumluluk üstlenen gençler, umre programıyla manevi gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir tecrübe yaşadı.