  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu davasında 8 milyon dolarlık çarpıcı beyan: “Çaresizlikten verdik” Almanya’dan AB’ye dikkat çeken çağrı: “Türkiye’ye ihtiyacımız var” Katz’tan sınır tanımayan suikast tehdidi! “Yurt dışındakiler de hedefte” Ülkede müslüman sayısı artınca direnemediler: İki dini bayram resmi tatil ilan edildi Süresiz nafaka resmen iptal edildi! 30 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 30 Eylül 1964: Mustafa Halim Özyazıcı'nın vefatı (XX. yüzyılın büyük Türk hattatı) Yemen ordusundan 24 saatte 414 operasyon açıklaması Katar’dan Netanyahu’ya sert çıkış: Kırmızı çizgiyi aştı İran'da aradığını bulamadı! Trump güçsüz ülkeye yükleniyor
Gündem ÖNDER’den LGS ve YKS şampiyonlarına jest: 500 başarılı öğrenci umreyle ödüllendirildi
Gündem

ÖNDER’den LGS ve YKS şampiyonlarına jest: 500 başarılı öğrenci umreyle ödüllendirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ÖNDER’den LGS ve YKS şampiyonlarına jest: 500 başarılı öğrenci umreyle ödüllendirildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 2026 LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilerle ÖNDER Gençlik bünyesinde aktif görev alan genç gönüllülerden oluşan 500 öğrenciyi umre ziyaretine götürdü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ÖNDER, gençlere yönelik çalışmalarına kutsal topraklarda anlamlı bir buluşma daha ekledi.

Bu yıl LGS sınavı ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler ile yıl boyunca ÖNDER Gençlik bünyesinde aktif olarak çalışmalar yürüten genç gönüllülerden oluşan 500 kişilik kafile, umre programı kapsamında kutsal toprakları ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden programa katılan gençler, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de ibadetlerini yerine getirirken, programla, umre ibadetinin yanı sıra gençlerin manevi, tarihi ve kültürel birikimlerine katkı sunulması hedeflendi.

KUTSAL TOPRAKLARLA GÜÇLÜ BİR GÖNÜL BAĞI KURULDU

Umre ibadetlerini yerine getiren gençler, program kapsamında Mekke ve Medine'de çeşitli ziyaretlerde de bulundu. İslam tarihinde önemli yere sahip mekanları yakından görme fırsatı bulan gençler, bu toprakların tarihi ve manevi mirasını yerinde tanıdı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle gençlerin kitaplardan ve derslerden öğrendikleri bilgileri ait olduğu coğrafyada görmeleri, İslam medeniyetinin birikimini daha yakından tanımaları ve kutsal topraklarla güçlü bir gönül bağı kurmaları amaçlandı.

ÖNDER'in gençlik çalışmalarının merkezinde yer alan "bir kanadında dünyayı, bir kanadında ukbayı taşıyan gençlik" anlayışı, kutsal topraklardaki buluşmada da karşılık buldu.

Eğitim hayatlarında başarılarıyla öne çıkan ve gönüllülük çalışmalarında sorumluluk üstlenen gençler, umre programıyla manevi gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir tecrübe yaşadı.

İki teker üstünde umreye: Düzceli iki arkadaş yola koyuldu
İki teker üstünde umreye: Düzceli iki arkadaş yola koyuldu

Gündem

İki teker üstünde umreye: Düzceli iki arkadaş yola koyuldu

Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye
Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye

Gündem

Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23