9 belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı... Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında düzenlenen törenle 5’i CHP’den 3’ü Yeniden Refah’tan 1’i ise İYİ Parti’den olmak üzere 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı. AK Parti çatısı altında hizmet etmeyi seçen başkanların rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Partilerinden peş peşe istifa eden belediye başkanları Ak Parti çatısı altında buluşmaya devam ediyor… CHP’den İzmir Çiğli, Antalya Elmalı, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası ve Erzurum Şenkaya belediye başkanları, Yeniden Refah Partisi’nin Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ile Elazığ Palu belediye başkanları ile İYİ Parti'nin Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında düzenlenen törenle AK Parti ailesine katılan başkanların rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
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