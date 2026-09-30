Sivasspor’da sakatlık şoku
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TFF 1. Lig ekibi Sivasspor’da Gabonlu futbolcu Aaron Appindangoye’nin sakatlandığı duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gabon Milli Takımı’nın antrenmanında Appindangoye’nin sol dizine aldığı darbe sonucu yapılan muayene ve tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve zorlanma tespit edildiği belirtildi. Sanakin enjeksiyonu uygulan tecrübeli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı aktarıldı.
Aaron Appindangoye’nin yaklaşık 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.